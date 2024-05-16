Росіяни авіаударом пошкодили університет у Харкові

Під час атаки на Харків 14 травня росіяни пошкодили корпуси ХНЕУ імені Семена Кузнеця.

Джерело: Ґвара Медіа

Деталі: Видання зазначає, що корпуси навчального закладу удар авіаційною бомбою УМПБ Д-30.

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Постраждали аудиторії університету та вітражі в одній з будівель університету.

Пряма мова заступниці декана факультету Міжнародної економіки і підприємництва ХНЕУ імені Семена Кузнеця Олени Кот: "Почалися вибухи, десь поблизу три було. На мене полетіло скло та уламки. Був дуже потужний вибух і повиносило все".

Пошкодження у ХНЕУ імені Семена Кузнеця, фото: Ґвара Медіа

Пошкодження у ХНЕУ імені Семена Кузнеця, фото: Ґвара Медіа

Деталі: У публікації зазначається, що, за даними Міністерства освіти і науки України, станом на 25 квітня 2024 року Росія пошкодила 31 заклад вищої освіти (всього в Україні – 107) та 36 фахової передвищої освіти (по країні – 137) у Харківській області.

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Таким чином близько третини всіх пошкоджень вишів припадають на Харківщину. Загалом у регіоні 69 освітніх установ зруйновано і 705 пошкоджено.

Найбільше серед закладів вищої освіти міста постраждав ХНУ імені Василя Каразіна – за даними ХАЦ, в університеті майже вщент зруйновані п’ять об’єктів, ще 28 зазнали руйнувань різного ступеня: два гуртожитки, три навчальні корпуси, спортивний комплекс. У багатьох будівлях університету пошкоджені дахи, фасади, вибиті вікна та двері, внутрішні комунікації. Окрім того, зруйновано багато унікального обладнання.

За попередніми розрахунками, для відновлення пошкоджених та зруйнованих навчальних корпусів, гуртожитків, матеріально-технічної бази університету імені Каразіна потрібно понад 4 мільярди гривень.

Нагадаємо: Вдень 14 травня російські окупаційні війська завдали ударів по житловій забудові центральної частини Харкова, за даними Міністерства внутрішніх справ, щонайменше 18 людей постраждали, серед них троє - діти.