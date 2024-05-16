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Россияне авиаударом повредили университет в Харькове

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 мая 2024, 01:14
Россияне авиаударом повредили университет в Харькове
Повреждения в ХНЭУ имени Семена Кузнеца, фото: Гвара Медиа

Во время атаки на Харьков 14 мая россияне повредили корпуса ХНЭУ имени Семена Кузнеца.

Источник: Гвара Медиа

Детали: Издание отмечает, что корпуса учебного заведения удар авиационной бомбой УМПБ Д-30.

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Пострадали аудитории университета и витражи в одном из зданий университета.

Прямая речь заместителя декана факультета Международной экономики и предпринимательства ХНЭУ имени Семена Кузнеца Елены Кот: "Начались взрывы, где-то вблизи три было. На меня полетели стекла и осколки. Был очень мощный взрыв и повыносило все".

 
Повреждения в ХНЭУ имени Семена Кузнеца, фото: Гвара Медиа
 
Повреждения в ХНЭУ имени Семена Кузнеца, фото: Гвара Медиа

Детали: В публикации отмечается, что, по данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на 25 апреля 2024 года Россия повредила 31 учреждение высшего образования (всего в Украине – 107) и 36 профессионального предвысшего образования (по стране – 137) в Харьковской области.

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Таким образом около трети всех повреждений вузов приходятся на Харьковскую область. Всего в регионе 69 образовательных учреждений разрушены и 705 повреждены.

Больше всего среди высших учебных заведений города пострадал ХНУ имени Василия Каразина – по данным ХАЦ, в университете почти полностью разрушены пять объектов, еще 28 подверглись разрушениям различной степени: два общежития, три учебных корпуса, спортивный комплекс. Во многих зданиях университета повреждены крыши, фасады, выбиты окна и двери, внутренние коммуникации. Кроме того, разрушено много уникального оборудования.

По предварительным расчетам, для восстановления поврежденных и разрушенных учебных корпусов, общежитий, материально-технической базы университета имени Каразина нужно более 4 миллиардов гривен.

Напомним: Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова, по данным Министерства внутренних дел, по меньшей мере 16 человек пострадали, среди них трое - дети.

Темы: Харьковобразованиеобстрелвзрыв
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