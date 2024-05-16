Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Після замаху Фіцо прооперували, загрози життю нема – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 16 травня 2024, 01:42
Після замаху Фіцо прооперували, загрози життю нема – ЗМІ
Роберт Фіцо. фото Getty Images

За словами віцепрем'єр-міністра Словаччини Томаша Тараби, безпосередньої загрози життю прем'єр-міністра Роберта Фіцо після замаху наразі нема.

Джерело: Тараба, цитує ВВС

Деталі: Як зазначає видання, за словами Тараби, він вірить у те, що Фіцо "виживе" і що він більше не перебуває в ситуації, яка загрожує його життю.

Реклама:

Пряма мова: "Я був дуже шокований ... на щастя, наскільки мені відомо, операція пройшла добре – і я думаю, що в кінцевому підсумку він виживе ... зараз його життю нічого не загрожує".

"Він отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб – відразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію".

Що передувало: В прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

ВІДЕО ДНЯ

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди".

Теми: Словаччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
Словаччина
ЗМІ повідомили про успішну операцію Фіцо, потім спростували
Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів
ЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи
Останні новини
14:58
5 років президентства: здобутки Володимира Зеленського в цифрах
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: