Після замаху Фіцо прооперували, загрози життю нема – ЗМІ

За словами віцепрем'єр-міністра Словаччини Томаша Тараби, безпосередньої загрози життю прем'єр-міністра Роберта Фіцо після замаху наразі нема.

Джерело: Тараба, цитує ВВС

Деталі: Як зазначає видання, за словами Тараби, він вірить у те, що Фіцо "виживе" і що він більше не перебуває в ситуації, яка загрожує його життю.

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Пряма мова: "Я був дуже шокований ... на щастя, наскільки мені відомо, операція пройшла добре – і я думаю, що в кінцевому підсумку він виживе ... зараз його життю нічого не загрожує".

"Він отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб – відразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію".

Що передувало: В прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

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За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди".