После покушения Фицо прооперировали, угрозы жизни нет – СМИ
По словам вице-премьер-министра Словакии Томаша Тарабы, непосредственной угрозы жизни премьер-министра Роберта Фицо после покушения пока нет.
Источник: Тараба, цитирует ВВС
Детали: Как отмечает издание, по словам Тарабы, он верит в то, что Фицо "выживет" и что он больше не находится в ситуации, которая угрожает его жизни.
Прямая речь: "Я был очень шокирован ... к счастью, насколько мне известно, операция прошла хорошо - и я думаю, что в конечном итоге он выживет ... сейчас его жизни ничего не угрожает".
"Он получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав – сразу же его доставили в больницу, а потом на операцию".
Что предшествовало: В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства, его доставили в больницу.
По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.
СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.
Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.
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