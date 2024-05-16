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После покушения Фицо прооперировали, угрозы жизни нет – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 мая 2024, 01:42
После покушения Фицо прооперировали, угрозы жизни нет – СМИ
Роберт Фицо. фото Getty Images

По словам вице-премьер-министра Словакии Томаша Тарабы, непосредственной угрозы жизни премьер-министра Роберта Фицо после покушения пока нет.

Источник: Тараба, цитирует ВВС

Детали: Как отмечает издание, по словам Тарабы, он верит в то, что Фицо "выживет" и что он больше не находится в ситуации, которая угрожает его жизни.

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Прямая речь: "Я был очень шокирован ... к счастью, насколько мне известно, операция прошла хорошо - и я думаю, что в конечном итоге он выживет ... сейчас его жизни ничего не угрожает".

"Он получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав – сразу же его доставили в больницу, а потом на операцию".

Что предшествовало: В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства, его доставили в больницу.

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По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".

Темы: Словакия
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