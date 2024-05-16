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Блінкену показали, як виготовляють українські дрони

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваЧетвер, 16 травня 2024, 07:27
Блінкену показали, як виготовляють українські дрони
Ентоні Блінкен та Михайло Федоров. Фото з X Федорова

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав одне з місць, де виготовляють українські безпілотники, під час свого візиту в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у соцмережі X

Пряма мова Федорова: "Ми відвідали одне з виробництв безпілотників. Історичний візит для нашої команди та українських виробників оборонних технологій. Делегація (США − ред.) побачила, як створюються українські інновації − FPV дрони та ударні коптери".

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Передісторія:

  • Напередодні Блінкен оголосив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського ОПК та фінансування закупівлі зброї. 
  • Він також заявив, що підтримка Сполученими Штатами України спрямована на її стратегічний успіх, та прямо сказав, що Україна має перемогти у війні. 

Теми: БлінкенФедоровбезпілотники
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