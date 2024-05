Блінкену показали, як виготовляють українські дрони

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав одне з місць, де виготовляють українські безпілотники, під час свого візиту в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у соцмережі X

Пряма мова Федорова: "Ми відвідали одне з виробництв безпілотників. Історичний візит для нашої команди та українських виробників оборонних технологій. Делегація (США − ред.) побачила, як створюються українські інновації − FPV дрони та ударні коптери".

Met with @SecBlinken — jointly with @SpecRepUkraine @USAmbKyiv we've visited one of the drone’s production. A historic visit for our team and 🇺🇦 defense tech manufacturers. The delegation saw how Ukrainian innovations are made — FPV drones as well as strike copters. pic.twitter.com/JN6TJeJdgN