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Блинкену показали, как изготавливают украинские дроны

Ирина Балачук, Ирина КутелеваЧетверг, 16 мая 2024, 07:27
Блинкену показали, как изготавливают украинские дроны
Энтони Блинкен и Михаил Федоров. Фото с X Федорова

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил одно из мест, где изготавливают украинские беспилотники, во время своего визита в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра цифровой трансформации Михаила Федорова в соцсети X

Прямая речь Федорова: "Мы посетили одно из производств беспилотников. Исторический визит для нашей команды и украинских производителей оборонных технологий. Делегация (США − ред.) увидела, как создаются украинские инновации − FPV дроны и ударные коптеры".

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Предыстория:

  • Накануне Блинкен объявил, что США предоставят дополнительные 2 млрд долларов в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского ОПК и финансирование закупки оружия.
  • Он также заявил, что поддержка Соединенными Штатами Украины направлена на ее стратегический успех, и прямо сказал, что Украина должна победить в войне.

Темы: БлинкенФедоровбеспилотники
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