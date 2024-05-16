Блинкену показали, как изготавливают украинские дроны

Энтони Блинкен и Михаил Федоров. Фото с X Федорова

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил одно из мест, где изготавливают украинские беспилотники, во время своего визита в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра цифровой трансформации Михаила Федорова в соцсети X

Прямая речь Федорова: "Мы посетили одно из производств беспилотников. Исторический визит для нашей команды и украинских производителей оборонных технологий. Делегация (США − ред.) увидела, как создаются украинские инновации − FPV дроны и ударные коптеры".

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Met with @SecBlinken — jointly with @SpecRepUkraine @USAmbKyiv we've visited one of the drone’s production. A historic visit for our team and 🇺🇦 defense tech manufacturers. The delegation saw how Ukrainian innovations are made — FPV drones as well as strike copters. pic.twitter.com/JN6TJeJdgN — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 15, 2024

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