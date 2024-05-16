Блинкену показали, как изготавливают украинские дроны
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил одно из мест, где изготавливают украинские беспилотники, во время своего визита в Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра цифровой трансформации Михаила Федорова в соцсети X
Прямая речь Федорова: "Мы посетили одно из производств беспилотников. Исторический визит для нашей команды и украинских производителей оборонных технологий. Делегация (США − ред.) увидела, как создаются украинские инновации − FPV дроны и ударные коптеры".
Met with @SecBlinken — jointly with @SpecRepUkraine @USAmbKyiv we've visited one of the drone’s production. A historic visit for our team and 🇺🇦 defense tech manufacturers. The delegation saw how Ukrainian innovations are made — FPV drones as well as strike copters. pic.twitter.com/JN6TJeJdgN— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 15, 2024
Предыстория:
- Накануне Блинкен объявил, что США предоставят дополнительные 2 млрд долларов в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского ОПК и финансирование закупки оружия.
- Он также заявил, что поддержка Соединенными Штатами Украины направлена на ее стратегический успех, и прямо сказал, что Украина должна победить в войне.