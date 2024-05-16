Китай і Росія наполягають на "політичному" вирішенні війни в Україні – Сі Цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час пресконференції з правителем РФ Володимиром Путіним заявив, що Китай і РФ виступають за політичне врегулювання війни в Україні, яку розпочала Росія під керівництвом Путіна.

Джерело: BBC, The Telegraph

Днталі: Путін наразі перебуває із візитом у Китаї, зустрівся із Сі Цзіньпіном.

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Лідери країн підписали спільну декларацію і провели пресконференцію, де говорилось про поглиблення зв'язків Китаю і РФ та співпрацю у сфері торгівлі та основних зовнішньополітичних питань.

Зокрема, там йшлося про війну між Україною та Росією, яку в чомусь Китаї називають "кризою".

Не назваючи жодних подробиць щодо подальших кроків, Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Росія наполягають на "політичному вирішенні" війни в Україні, в той час як Путін висловив вдячність за "зусилля Китаю з врегулювання української кризи".

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Путін також сказав, що поінформує Сі про ситуацію на полі бою.

Заява Сі з'явилася на тлі стурбованості Заходу тим, що Китай зміцнює російську економіку і постачає компоненти озброєнь для конфлікту в Україні.

Путін у четвер 16 травня заявив, що закрите військово-політичне партнерство в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є "шкідливим".

Торгівля між Китаєм і РФ процвітає. Китай став основним експортним ринком для поставок енергоносіїв, які підтримують казну Кремля.

Сі та Путін та їхні делегації провели близько 45 хвилин переговорів. На прес-конференції Путін заявив що дискусії були "теплими і товариськими" і продемонстрували важливість відносин між двома країнами.

Він сказав, що обидві країни працюють над створенням "багатополярного світу" і що багато їхніх підходів до глобальних і регіональних проблем схожі.