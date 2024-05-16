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Китай и Россия настаивают на "политическом" решении войны в Украине – Си Цзиньпин

Алена МазуренкоЧетверг, 16 мая 2024, 12:30
Китай и Россия настаивают на политическом решении войны в Украине – Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин, фото: ТАСС

Лидер КНР Си Цзиньпин во время пресс-конференции с правителем РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай и РФ выступают за политическое урегулирование войны в Украине, которую начала Россия под руководством Путина.

Источник: BBC, The Telegraph

Днтали: Путин сейчас находится с визитом в Китае, встретился с Си Цзиньпином.

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Лидеры стран провели пресс-конференцию, где говорилось об углублении связей Китая и РФ и сотрудничестве в сфере торговли и основных внешнеполитических вопросов.

В частности, там речь шла о войне между Украиной и Россией, которую в Китае называют "кризисом".

Не называя никаких подробностей относительно дальнейших шагов, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия настаивают на "политическом решении" войны в Украине, в то время как Путин выразил благодарность за "усилия Китая по урегулированию украинского кризиса".

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Путин также сказал, что проинформирует Си о ситуации на поле боя.

Заявление Си появилось на фоне обеспокоенности Запада тем, что Китай укрепляет российскую экономику и поставляет компоненты вооружений для конфликта в Украине.

Путин в четверг 16 мая заявил, что закрытое военно-политическое партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе является "вредным".

Торговля между Китаем и РФ процветает. Китай стал основным экспортным рынком для поставок энергоносителей, которые поддерживают казну Кремля.

Си и Путин и их делегации провели около 45 минут переговоров. На пресс-конференции Путин заявил, что дискуссии были "теплыми и товарищескими" и продемонстрировали важность отношений между двумя странами.

Он сказал, что обе страны работают над созданием "многополярного мира" и что многие их подходы к глобальным и региональным проблемам схожи.

Темы: войнаПутинСи ЦзиньпинУкраина
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