Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Перед війною РФ запустила в космос апарат із компонентами ядерної антисупутникової зброї  – WSJ

Альона Мазуренко Четвер, 16 травня 2024, 13:18
Перед війною РФ запустила в космос апарат із компонентами ядерної антисупутникової зброї  – WSJ
Ілюстративне ФОТО ICEYE

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну Росія запустила в космос супутник "Космос-2553", що несе компоненти системи антисупутникового ядерного озброєння.

Джерело: The Wall Street Journal 

Деталі: Видання повідомляє, що в лютому 2022 року за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну, РФ запустила в космос дослідницький апарат "Космос-2553".

Реклама:

Цей супутник, за словами американських чиновників, призначений для тестування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка може нести ядерний пристрій.

За словами джерел, "Космос-2553" не несе ядерної зброї, але американські чиновники кажуть, що на ньому є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь.

Ця зброя, у разі її розгортання, дасть Москві можливість знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті "в тій частині космосу, де домінують апарати уряду США і компанії SpaceX".

ВІДЕО ДНЯ

Один співрозмовник видання назвав супутник "прототипом" зброї, але інші кажуть, що російська програма не просунулася так далеко. "Космос-2553" досі рухається навколо Землі по "незвичайній орбіті".

Останніми місяцями в адміністрації президента США Джо Байдена, Конгресі занепокоєнні російською ядерною протисупутниковою програмою.

Про запуск цього супутника повідомляли в Міноборони Росії і в "Роскосмосі", проте про призначення супутника в релізах говорилося мало - тільки що він оснащений системами для відпрацювання "в умовах впливу радіації і важких заряджених частинок".

Співрозмовники видання вважають твердження російської сторони про мету запуску апарату неправдоподібними і заявляють, що його запущено в рамках російської ядерної антисупутникової програми.

Нагадаємо: 

  • Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.
  • Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.
  • Діяльність Росії, яка призвела до занепокоєння загрозою національній безпеці США, пов’язана зі створенням ядерної космічної зброї, здатної створювати енергетичну хвилю й виводити з ладу значну кількість супутників.

Теми: Росіяядерна зброякосмос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині

фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США

Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

Усі новини...
Росія
ЗМІ: У Німеччині обшукують ультраправого політика, якого могла фінансувати Росія
ЗМІ: В уряді Угорщини брехали, називаючи велику російську кібератаку на МЗС вигадкою
Росія заробляє мільярди, продаючи нафту в ЄС через Туреччину – Politico
Останні новини
13:07
Російські ДРГ змінюють тактику та маршрути – Мисник
12:45
Розвідка Британії очікує нових арештів у російському Міноборони
12:32
Двічі перша в історії: українська альпіністка встановила два рекорди за добу
12:22
Які хвороби поширені у військових та як їх лікувати? НСЗУ і "Принцип" створили довідник
12:19
ЗМІ: У G7 близькі до домовленості щодо російських активів для допомоги Україні
12:05
"Укренерго" додала дві години відключення світла ввечері
11:50
"Покриють потребу до кінця року": Міноборони закупило жіночу літню форму на 130 млн гривень
11:37
Роботи-кіборги та руйнівні лазери: на які військові технології буде опиратись світ у 2030
11:34
Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині
11:22
Ф'юрі активував пункт про бій-реванш з Усиком
Усі новини...
Реклама:
Реклама: