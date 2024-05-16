Перед війною РФ запустила в космос апарат із компонентами ядерної антисупутникової зброї – WSJ
За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну Росія запустила в космос супутник "Космос-2553", що несе компоненти системи антисупутникового ядерного озброєння.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: Видання повідомляє, що в лютому 2022 року за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну, РФ запустила в космос дослідницький апарат "Космос-2553".
Цей супутник, за словами американських чиновників, призначений для тестування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка може нести ядерний пристрій.
За словами джерел, "Космос-2553" не несе ядерної зброї, але американські чиновники кажуть, що на ньому є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь.
Ця зброя, у разі її розгортання, дасть Москві можливість знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті "в тій частині космосу, де домінують апарати уряду США і компанії SpaceX".
Один співрозмовник видання назвав супутник "прототипом" зброї, але інші кажуть, що російська програма не просунулася так далеко. "Космос-2553" досі рухається навколо Землі по "незвичайній орбіті".
Останніми місяцями в адміністрації президента США Джо Байдена, Конгресі занепокоєнні російською ядерною протисупутниковою програмою.
Про запуск цього супутника повідомляли в Міноборони Росії і в "Роскосмосі", проте про призначення супутника в релізах говорилося мало - тільки що він оснащений системами для відпрацювання "в умовах впливу радіації і важких заряджених частинок".
Співрозмовники видання вважають твердження російської сторони про мету запуску апарату неправдоподібними і заявляють, що його запущено в рамках російської ядерної антисупутникової програми.
Нагадаємо:
- Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.
- Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.
- Діяльність Росії, яка призвела до занепокоєння загрозою національній безпеці США, пов’язана зі створенням ядерної космічної зброї, здатної створювати енергетичну хвилю й виводити з ладу значну кількість супутників.