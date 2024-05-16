Перед війною РФ запустила в космос апарат із компонентами ядерної антисупутникової зброї  – WSJ

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну Росія запустила в космос супутник "Космос-2553", що несе компоненти системи антисупутникового ядерного озброєння.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Видання повідомляє, що в лютому 2022 року за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну, РФ запустила в космос дослідницький апарат "Космос-2553".

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Цей супутник, за словами американських чиновників, призначений для тестування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка може нести ядерний пристрій.

За словами джерел, "Космос-2553" не несе ядерної зброї, але американські чиновники кажуть, що на ньому є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь.

Ця зброя, у разі її розгортання, дасть Москві можливість знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті "в тій частині космосу, де домінують апарати уряду США і компанії SpaceX".

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Один співрозмовник видання назвав супутник "прототипом" зброї, але інші кажуть, що російська програма не просунулася так далеко. "Космос-2553" досі рухається навколо Землі по "незвичайній орбіті".

Останніми місяцями в адміністрації президента США Джо Байдена, Конгресі занепокоєнні російською ядерною протисупутниковою програмою.

Про запуск цього супутника повідомляли в Міноборони Росії і в "Роскосмосі", проте про призначення супутника в релізах говорилося мало - тільки що він оснащений системами для відпрацювання "в умовах впливу радіації і важких заряджених частинок".

Співрозмовники видання вважають твердження російської сторони про мету запуску апарату неправдоподібними і заявляють, що його запущено в рамках російської ядерної антисупутникової програми.

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