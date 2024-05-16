Перед войной РФ запустила в космос аппарат с компонентами ядерного антиспутникового оружия – WSJ

За несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину Россия запустила в космос спутник "Космос-2553", несущий компоненты системы антиспутникового ядерного вооружения.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Издание сообщает, что в феврале 2022 года за несколько недель до вторжения России в Украину, РФ запустила в космос исследовательский аппарат "Космос-2553".

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Этот спутник, по словам американских чиновников, предназначен для тестирования компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое может нести ядерное устройство.

По словам источников, "Космос-2553" не несет ядерного оружия, но американские чиновники говорят, что на нем есть неядерные компоненты новой российской системы вооружений.

Это оружие, в случае его развертывания, даст Москве возможность уничтожить с помощью ядерного взрыва сотни спутников на низкой околоземной орбите "в той части космоса, где доминируют аппараты правительства США и компании SpaceX".

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Один собеседник издания назвал спутник "прототипом" оружия, но другие говорят, что российская программа не продвинулась так далеко. "Космос-2553" до сих пор движется вокруг Земли по "необычной орбите".

В последние месяцы в администрации президента США Джо Байдена, Конгрессе обеспокоены российской ядерной противоспутниковой программой.

О запуске этого спутника сообщали в Минобороны России и в "Роскосмосе", однако о назначении спутника в релизах говорилось мало - только что он оснащен системами для отработки "в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц".

Собеседники издания считают утверждения российской стороны о цели запуска аппарата неправдоподобными и заявляют, что он запущен в рамках российской ядерной антиспутниковой программы.

Напомним: