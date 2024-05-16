Перед войной РФ запустила в космос аппарат с компонентами ядерного антиспутникового оружия – WSJ
За несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину Россия запустила в космос спутник "Космос-2553", несущий компоненты системы антиспутникового ядерного вооружения.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: Издание сообщает, что в феврале 2022 года за несколько недель до вторжения России в Украину, РФ запустила в космос исследовательский аппарат "Космос-2553".
Этот спутник, по словам американских чиновников, предназначен для тестирования компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое может нести ядерное устройство.
По словам источников, "Космос-2553" не несет ядерного оружия, но американские чиновники говорят, что на нем есть неядерные компоненты новой российской системы вооружений.
Это оружие, в случае его развертывания, даст Москве возможность уничтожить с помощью ядерного взрыва сотни спутников на низкой околоземной орбите "в той части космоса, где доминируют аппараты правительства США и компании SpaceX".
Один собеседник издания назвал спутник "прототипом" оружия, но другие говорят, что российская программа не продвинулась так далеко. "Космос-2553" до сих пор движется вокруг Земли по "необычной орбите".
В последние месяцы в администрации президента США Джо Байдена, Конгрессе обеспокоены российской ядерной противоспутниковой программой.
О запуске этого спутника сообщали в Минобороны России и в "Роскосмосе", однако о назначении спутника в релизах говорилось мало - только что он оснащен системами для отработки "в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц".
Собеседники издания считают утверждения российской стороны о цели запуска аппарата неправдоподобными и заявляют, что он запущен в рамках российской ядерной антиспутниковой программы.
Напомним:
- Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.
- Москва видит в заявлениях США об угрозе нацбезопасности попытку убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины.
- Деятельность России, которая привела к беспокойству угрозой национальной безопасности США, связана с созданием ядерного космического оружия, способного создавать энергетическую волну и выводить из строя значительное количество спутников.