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МВС: У північній частині Вовчанська армія РФ бере цивільних у полон, відомо про випадок розстрілу

Анастасія ПроцЧетвер, 16 травня 2024, 13:19
МВС: У північній частині Вовчанська армія РФ бере цивільних у полон, відомо про випадок розстрілу
13 травня Вовчанськ. Ілюстративне фото: Getty Images

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, окупанти беруть цивільних мешканців у полон. Також загарбники розстріляли одного місцевого, який намагався втекти пішки та відмовився виконувати накази загарбників. 

Джерело: Клименко

Дослівно: "У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами.

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Деталі: Повідомляється, що російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися. Окупанти викрадають та зганяють до підвалів людей.

За словами Клименка, відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили. 

Слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

13 травня стало відомо, що російські загарбники під час свого наступу на Харківщину помістили і утримують місцевих громадян у підвалі та змушують їх надавати меддопомогу пораненим військовим РФ. Україна почала розслідування за фактом порушення звичаїв війни.

Теми: Харківська областьвійнажертвиполонені
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