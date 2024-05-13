Наступ на Харківщину: окупанти утримують цивільних у підвалі

Російські загарбники під час свого наступу на Харківщину помістили і утримують місцевих громадян у підвалі та змушують їх надавати меддопомогу пораненим військовим РФ. Україна почала розслідування за фактом порушення звичаїв війни.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.

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Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти".

Деталі: Повідомляється, що людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

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Ці дії окупантів є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, учасниками якої є, зокрема, Україна та Росія.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Нагадаємо:

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що сіра зона та лінія фронту в області збільшилася, російські військові намагаються умисно її розтягнути, атакуючи малими групами по нових напрямках.

Синєгубов зазначив, що "з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів". Загалом евакуйовали 5,7 тис. людей. 13 травня планують вивезти ще 1,6 тис. У Вовчанську, за словами очільника, поки залишається 200-300 людей.

Знати більше: Росія вдруге наступає на Вовчанськ | УП. Репортаж