МВД: В северной части Волчанска армия РФ берет гражданских в плен, известно о случае расстрела

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, оккупанты берут гражданских жителей в плен. Также захватчики расстреляли одного местного, который пытался убежать пешком и отказался выполнять приказы захватчиков.

Источник: Клименко

Дословно: "В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. До сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация - Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей, несмотря на все угрозы и под обстрелами.

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Детали: Сообщается, что российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться. Оккупанты похищают и сгоняют в подвалы людей.

По словам Клименко, известно о первых расстрелах гражданских российских военных. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков - россияне его убили.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

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Предыстория:

13 мая стало известно, что российские захватчики во время своего наступления на Харьковщину поместили и удерживают местных граждан в подвале и заставляют их оказывать медпомощь раненым военным РФ. Украина начала расследование по факту нарушения обычаев войны.