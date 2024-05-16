Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

МВД: В северной части Волчанска армия РФ берет гражданских в плен, известно о случае расстрела

Анастасия ПроцЧетверг, 16 мая 2024, 13:19
МВД: В северной части Волчанска армия РФ берет гражданских в плен, известно о случае расстрела
13 мая Волчанск. Иллюстративное фото: Getty Images

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, оккупанты берут гражданских жителей в плен. Также захватчики расстреляли одного местного, который пытался убежать пешком и отказался выполнять приказы захватчиков.

Источник: Клименко

Дословно: "В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. До сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация - Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей, несмотря на все угрозы и под обстрелами.

Реклама:

Детали: Сообщается, что российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться. Оккупанты похищают и сгоняют в подвалы людей.

По словам Клименко, известно о первых расстрелах гражданских российских военных. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков - россияне его убили.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

13 мая стало известно, что российские захватчики во время своего наступления на Харьковщину поместили и удерживают местных граждан в подвале и заставляют их оказывать медпомощь раненым военным РФ. Украина начала расследование по факту нарушения обычаев войны.

Темы: Харьковская областьвойнажертвыпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Против командования 125 бригады открыли дело об оставлении позиций на Харьковщине

фотоУдар РФ по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников

NBC News: Россия и КНДР могут готовить провокацию накануне выборов президента США

Генштаб: Украинские военные на определенных участках Харьковщины успешно оттесняют врага

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

Все новости...
Харьковская область
ССО показали зачистку оккупантов в одном из населенных пунктов Харьковщины
Зеленский провел Ставку в Харькове: "Ситуация контролируемая"
Генштаб: ВСУ сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска
Последние новости
11:50
"Покроют потребность до конца года": Минобороны закупило женскую летнюю форму на 130 млн гривен
11:37
Роботы-киборги и разрушительные лазеры: на какие военные технологии будет опираться мир в 2030
11:34
Против командования 125 бригады открыли дело об оставлении позиций на Харьковщине
11:22
Фьюри активировал пункт о бое-реванше с Усиком
11:18
В Минобразования разъяснили, как воздушная тревога повлияет на проведение НМТ
11:12
За сутки Украина получала аварийную энергетическую помощь из Польши и Румынии
10:55
Россияне ударили двумя КАБами возле Харькова
10:47
Издательство Vivat просит о помощи для типографии, которую РФ уничтожила в Харькове
10:40
В США требуют от РФ объяснений из-за провокаций в Балтии
10:21
фотоУдар РФ по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников
Все новости...
Реклама:
Реклама: