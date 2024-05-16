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У ДПСУ пояснили, що зміниться для чоловіків при перетині кордону з 18 травня

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 травня 2024, 14:25
У ДПСУ пояснили, що зміниться для чоловіків при перетині кордону з 18 травня
ілюстративне фото ДПСУ

З набуттям чинності закону про вдосконалення мобілізації для окремих категорій українських громадян під час перетину кордону буде обов’язковим наявність військово-облікових документів.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", пресслужба ДПСУ

Пряма мова Демченка: "З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу.

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Згідно з нормами українського законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Такий обов’язок  передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності цієї суботи".

Деталі: Отже в ДПСУ подають перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки.

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  • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
  • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • які самостійно виховують дитину;
  • які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
  • а також інші категорії осіб, визначені ст.23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Водночас це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. До таких відносяться;

  • особи з інвалідністю;
  • ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
  • водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
  • визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду цієї категорії осіб залишається незмінним.

Дослівно ДПСУ: "Звертаємо увагу, що згідно з частиною сьомою статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (в редакції від 18.05.2024) перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Тому рекомендуємо при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ".

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Передісторія:

  • Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документ набирає чинності 18 травня. 

Теми: мобілізаціяПрикордонна служба
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