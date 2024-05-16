В ГПСУ объяснили, что изменится для мужчин при пересечении границы с 18 мая

Со вступлением в силу закона о совершенствовании мобилизации для отдельных категорий украинских граждан при пересечении границы будет обязательным наличие военно-учетных документов.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", пресс-служба ГПСУ

Прямая речь Демченко: "С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.

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Согласно нормам украинского законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые вступят в силу в эту субботу".

Детали: Таким образом ГПСУ подают перечень мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ для проверки.

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забронированные на период мобилизации и на военное время;

признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

а также другие категории лиц, определенные ст.23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время это не будет касаться категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. К таким относятся;

лица с инвалидностью;

те которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службы, работники предприятий железнодорожного транспорта и которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.

Порядок выезда этой категории лиц остается неизменным.

Дословно ГПСУ: "Обращаем внимание, что согласно части седьмой статьи 23 закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 18.05.2024) проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Поэтому рекомендуем при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ".

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