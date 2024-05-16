На Харківщині окупанти вбили двох жінок і поранили ще чотирьох людей

У Харківській області внаслідок російських атак загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, 16 травня орієнтовно о 00:20 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетні удари по м. Чугуїв. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Три жінки отримали гостру реакцію на стрес".

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Деталі: Зазначається, що попередньо, ворог атакував місто двома ракетами С-300 з території бєлгородської області Росії.

фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, 16 травня о 4:35 окупанти завдали авіаудар по селу Богуславка, внаслідок чого постраждала 84-річна жінка.

Також повідомляється, що протягом минулої доби російська армія не припиняла обстрілювати прикордонну Вовчанську громаду.

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фото: Харківська обласна прокуратура

"У селі Графське загинула жінка 87 років. Ще одна 72-річна жителька загинула у місті Вовчанськ".

фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів російської армії.

Передісторія:

Вранці 16 травня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині від російських обстрілів за 15 травня загинула одна людина, ще 13 постраждали.