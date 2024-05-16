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На Харьковщине оккупанты убили двух женщин и ранили еще четырех человек

Анастасия ПроцЧетверг, 16 мая 2024, 15:46
На Харьковщине оккупанты убили двух женщин и ранили еще четырех человек
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

В Харьковской области в результате российских атак погибли две женщины, еще четыре человека пострадали.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 16 мая ориентировочно в 00:20 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетные удары по г. Чугуев. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов. Три женщины получили острую реакцию на стресс".

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Детали: Отмечается, что предварительно, враг атаковал город двумя ракетами С-300 с территории Белгородской области России.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Кроме того, 16 мая в 4:35 оккупанты нанесли авиаудар по селу Богуславка, в результате чего пострадала 84-летняя женщина.

Также сообщается, что в течение минувших суток российская армия не прекращала обстреливать приграничную Волчанскую громаду.

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

"В селе Графское погибла женщина 87 лет. Еще одна 72-летняя жительница погибла в городе Волчанск".

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений российской армии.

Предыстория:

Утром 16 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Харьковщине от российских обстрелов за 15 мая погиб один человек, еще 13 пострадали.

Темы: Харьковская область
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