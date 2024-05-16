Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ
Четвер, 16 травня 2024, 16:48
Державна прикордонна служба оприлюднила кадри боїв на околицях Вовчанська Харківської області.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: Зазначається, що прикордонники у складі Сил оборони бʼються з ворогом на цьому напрямку.
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На відео – воїни прориваються на підсилення до побратимів попри щільний вогонь противника.
Нагадаємо: У денному зведенні 16 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони зірвали плани армії РФ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська на Харківщині й закріпитися там.