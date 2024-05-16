Пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск

Государственная пограничная служба обнародовала кадры боев в окрестностях Волчанска Харьковской области.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Отмечается, что пограничники в составе Сил обороны сражаются с врагом на этом направлении.

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На видео - воины прорываются на усиление к собратьям несмотря на плотный огонь противника.

Напомним: В дневной сводке 16 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны сорвали планы армии РФ максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска на Харьковщине и закрепиться там.