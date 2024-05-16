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Зеленський: Нам вдалося додати впевненості на напрямку Вовчанську

Тетяна ОлійникЧетвер, 16 травня 2024, 20:14
Зеленський: Нам вдалося додати впевненості на напрямку Вовчанську
Зеленський у Харкові 16 травня. фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські обстріли на напрямку Вовчанська на Харківщині не припиняється, втім українські сили там впевнено тримають оборону.

Джерело: звернення Зеленського 16 травня

Пряма мова: "Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є.

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Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше". 

Деталі: Глава держави відзначив, що Росію потрібно примусити до реального, справедливого миру всіма засобами. Він також обговорив оперативну ситуацію на Донеччині.

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Пряма мова: "Сьогодні також детально проаналізували ситуація на Донеччині, на відповідних напрямках: Покровський, Краматорський, інші. Там найбільша кількість бойових зіткнень, найбільш жорсткі обставини. Звичайно цей напрямок не залишаємо без уваги".

Теми: ЗеленськийХарківська областьбойові дії
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