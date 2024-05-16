Зеленский: Нам удалось добавить уверенности на направлении Волчанска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские обстрелы в направлении Волчанска на Харьковщине не прекращается, впрочем, украинские силы там уверенно держат оборону.

Источник: обращение Зеленского 16 мая

Прямая речь: "Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось добавить уверенности в направлении Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть.

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Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются – продолжаются и в других районах в приграничной области. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше".

Детали: Глава государства отметил, что Россию нужно принудить к реальному, справедливому миру всеми средствами. Он также обсудил оперативную ситуацию в Донецкой области.

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Прямая речь: "Сегодня также детально проанализировали ситуация в Донецкой области, на соответствующих направлениях: Покровское, Краматорское, другие. Там наибольшее количество боевых столкновений, наиболее жесткие обстоятельства. Обычно это направление не оставляем без внимания".