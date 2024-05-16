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"Азов" показав відео захоплення російських позицій у Серебрянському лісі на Луганщині

Тетяна ОлійникЧетвер, 16 травня 2024, 20:35
Азов показав відео захоплення російських позицій у Серебрянському лісі на Луганщині
скриншот

Воїни бригади "Азов" показали відео штурму російських позицій у Серебрянському лісництві.

Джерело: Youtube-канал "Азову"

Дослівно: "Це відео про справжні бої у лісах Кремінної. Документальні кадри усіх етапів роботи штурмових груп: від стройового огляду і приготувань, артпідготовки і початку операції до зачистки, спроб врятувати побратимів, прийняття складних рішень і просування попри щільний вогонь противника".

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Деталі: Як кажуть у бригаді лісиста місцевість є надскладною ділянкою фронту. Від рішень командирів і рішучості бійців залежить успіх всього завдання.

У таких операціях штурмові групи, розвідка, артилерійські розрахунки, екіпажі танків та управління працюють як єдиний організм заради успіху піхоти.

Теми: бойові діївійнаАзов
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