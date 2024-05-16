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"Азов" показал видео захвата российских позиций в Серебрянском лесу в Луганской области

Татьяна ОлейникЧетверг, 16 мая 2024, 20:35
Азов показал видео захвата российских позиций в Серебрянском лесу в Луганской области
скриншот

Воины бригады "Азов" показали видео штурма российских позиций в Серебрянском лесничестве.

Источник: Youtube-канал "Азова"

Дословно: "Это видео о настоящих боях в лесах Кременной. Документальные кадры всех этапов работы штурмовых групп: от строевого осмотра и приготовлений, артподготовки и начала операции до зачистки, попыток спасти собратьев, принятие сложных решений и продвижение, несмотря на плотный огонь противника".

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Детали: Как говорят в бригаде, лесистая местность является сверхсложным участком фронта. От решений командиров и решительности бойцов зависит успех всей задачи.

В таких операциях штурмовые группы, разведка, артиллерийские расчеты, экипажи танков и управления работают как единый организм для успеха пехоты.

Темы: боевые действиявойнаАзов
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