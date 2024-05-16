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У НАТО не знають, чи вже почала Росія свій літній наступ

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 16 травня 2024, 21:05
У НАТО не знають, чи вже почала Росія свій літній наступ
Крістофер Каволі. фото: Getty Images

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, з огляду на події в Харківській області, не може сказати, чи можна вважати це початком раніше анонсованого "літнього наступу" російських військ на Україну.

Джерело: заява Каволі 16 травня за підсумками засідання Рада Україна-НАТО, пише "Європейська правда"

Деталі: Каволі пояснив, що передбачити наміри противника завжди важко, й нині можна лише сказати, що росіяни атакують на південь у напрямку Харкова та прагнуть "повернути частину території, яку вони втратили в минулому році в Україні".

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"Але точна послідовність (дій. – Ред.) і те, як вони збираються це зробити, можуть бути ще не зовсім зрозумілими", – зауважив генерал.

"Чи це літній наступ? Ніколи не можна бути впевненим. Ми не спостерігаємо накопичення великих резервів. У Росії зараз відбувається стандартний призов раз на пів року, але це поки що не пов'язано з конфліктом", – підсумував командувач ОЗС НАТО в Європі.

Водночас Каволі і голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер вважають, що нинішній наступ російських сил на півночі Харківської області не призведе до стратегічного прориву.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У березні президент Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти можуть готуватися до нового наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні.

Теми: НАТОУкраїнаРосіявійна
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