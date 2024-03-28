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Зеленський: РФ готується до нового наступу у травні-червні

Альона Мазуренко Четвер, 28 березня 2024, 20:40
Зеленський: РФ готується до нового наступу у травні-червні
Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти можуть готуватися до нового наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні. При цьому він не сказав, про який із напрямків йдеться.  

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CBS News

CBS News в описі інтерв'ю із посиланням на слова президента України зазначає, що "українські військові наразі не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці". Водночас, сам Зеленський на відео не каже, що українська армія не готова протистояти новому наступу росіян.

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Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ситуацію на сході стабілізовано, наскільки це можливо. Дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краща за ту, яка була 2-3 місяці назад. 

Ми всією інформацією ділимося із нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії. Це може бути кінець травня чи червень місяць...

Нам треба зараз допомога, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати". 

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Деталі: За його словами, Україні потрібно підготуватися, не тільки для того, щоб "стабілізувати ситуацію", чому іноді партнери дуже радіють.

Зеленський зустрівся із журналістами під час поїздки у Суми. Там він інспектував свіжовикопані підземні бункери на околицях міста.

За його словами, вся ця територія перебуває у стані бойової готовності у відповідь на значне нарощування російських військ по той бік кордону та напади на прилеглі села: "Зазвичай, коли вони атакують артилерією і знищують села, після цього вони завжди намагаються їх окупувати. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому ми повинні готуватися".

Він сказав, що найбільше Україні потрібні американські системи протиракетної оборони Patriot і більше артилерії: "Десятки мільярдів залишаються в США... Давайте будемо чесними, гроші, які виділяються Конгресом, адміністрацією, в більшості випадків, 80% цих грошей - ну, принаймні, більше 75% - залишаються в США. Ці боєприпаси приходять до нас, але виробництво відбувається там, і гроші залишаються в США, і податки залишаються в США".

Нагадаємо

  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків. 
  • Із настанням літа зростає загроза нового масштабного наступу російських окупаційних військ по всій довгій лінії фронту, пише британське видання The Economist.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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