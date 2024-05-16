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В НАТО не знают, начала ли уже Россия свое летнее наступление

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 16 мая 2024, 21:05
В НАТО не знают, начала ли уже Россия свое летнее наступление
Кристофер Каволи. фото: Getty Images

Командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, учитывая события в Харьковской области, не может сказать, можно ли считать это началом ранее анонсированного "летнего наступления" российских войск на Украину.

Источник: заявление Каволи 16 мая по итогам заседания Совета Украина-НАТО, пишет "Европейская правда"

Детали: Каволи пояснил, что предсказать намерения противника всегда трудно, и сейчас можно лишь сказать, что россияне атакуют на юг в направлении Харькова и стремятся "вернуть часть территории, которую они потеряли в прошлом году в Украине".

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"Но точная последовательность (действий. – Ред.) и то, как они собираются это сделать, могут быть еще не совсем понятными", – отметил генерал.

"Будет ли это летнее наступление? Никогда нельзя быть уверенным. Мы не наблюдаем накопления больших резервов. В России сейчас происходит стандартный призыв раз в полгода, но это пока не связано с конфликтом", – подытожил командующий ОВС НАТО в Европе.

В то же время Каволи и председатель Военного комитета Альянса Роб Бауэр считают, что нынешнее наступление российских сил на севере Харьковской области не приведет к стратегическому прорыву.

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Напомним: В марте президент Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты могут готовиться к новому наступлению, которое ожидается где-то в конце мая или в июне.

Темы: НАТОУкраинаРосcиявойна
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