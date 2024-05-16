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Топвійськовий НАТО: Наша допомога Україні не обов'язово зупиняє росіян

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 16 травня 2024, 21:28
Топвійськовий НАТО: Наша допомога Україні не обов'язово зупиняє росіян
фото - генштаб ЗСУ

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що навіть постачання військової допомоги Україні в необхідних кількостях і без затримок не обов'язково стримуватиме Росію від наступальних дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Бауера 16 травня за підсумками засідання Рада Україна-НАТО

Деталі: На думку Бауера, "важливо розуміти і пояснювати, що все, що ми робимо, не обов'язково завадить росіянам щось зробити".

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"Що ми можемо зробити – то це переконатися, що українські Збройні Сили максимально підготовлені і мають належне обладнання та боєприпаси, щоб протистояти будь-якому наступу росіян. Те, що ми робимо і як ми допомагаємо українцям, не обов'язково зупиняє росіян", – наголосив він.

Натомість стримування російських сил, пояснює голова Військового комітету НАТО, "вже в минулому", тому що Росія вже здійснила повномасштабне вторгнення і війна триває 813-ий день.

"Росіяни будуть продовжувати, тому що вони не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей. Ось чому вони продовжують (війну. – Ред.), і ось чому Україна повинна продовжувати (оборону. – Ред.), окрім того факту, що вони (українці. – Ред.) хочуть повернути територію, яку в них забрали", – додав Бауер.

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Як відомо, Україна була змушена заощаджувати снаряди через багатомісячну затримку з ухваленням допомоги у Конгресі США та затримку ініціативи Євросоюзу з постачання боєприпасів.

Голова Військового комітету НАТО також говорив, що нинішній наступ російських сил на півночі Харківської області не призведе до стратегічного прориву.

Теми: НАТО
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