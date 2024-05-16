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Топ-военный НАТО: Наша помощь Украине не обязательно останавливает россиян

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 16 мая 2024, 21:28
Топ-военный НАТО: Наша помощь Украине не обязательно останавливает россиян
фото - генштаб ВСУ

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что даже поставки военной помощи Украине в необходимых количествах и без задержек не обязательно будут сдерживать Россию от наступательных действий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Бауэра 16 мая по итогам заседания Совета Украина-НАТО

Детали: По мнению Бауэра, "важно понимать и объяснять, что все, что мы делаем, не обязательно помешает россиянам что-то сделать".

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"Что мы можем сделать – так это убедиться, что украинские Вооруженные Силы максимально подготовлены и имеют надлежащее оборудование и боеприпасы, чтобы противостоять любому наступлению россиян. То, что мы делаем и как мы помогаем украинцам, не обязательно останавливает россиян", – подчеркнул он.

Зато сдерживание российских сил, объясняет председатель Военного комитета НАТО, "уже в прошлом", потому что Россия уже осуществила полномасштабное вторжение и война продолжается 813-й день.

"Русские будут продолжать, потому что они не достигли ни одной из своих стратегических целей. Вот почему они продолжают (войну. – Ред.), и вот почему Украина должна продолжать (оборону. – Ред.), кроме того факта, что они (украинцы. – Ред.) хотят вернуть территорию, которую у них забрали", – добавил Бауэр.

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Как известно, Украина была вынуждена экономить снаряды из-за многомесячной задержки с принятием помощи в Конгрессе США и задержки инициативы Евросоюза по поставкам боеприпасов.

Председатель Военного комитета НАТО также говорил, что нынешнее наступление российских сил на севере Харьковской области не приведет к стратегическому прорыву.

Темы: НАТО
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