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У Новоросійську дрони і ракети атакували порт та нафтобазу

Олена ІвашківП'ятниця, 17 травня 2024, 03:49
У Новоросійську дрони і ракети атакували порт та нафтобазу
фото ілюстраційне, РосЗМІ

У Новоросійську Краснодарського краю Росії в ніч на 17 травня пролунали потужні вибухи. Під ударом був порт і нафтобаза.

Джерело: Astra

Деталі: Жителі Новоросійська стверджують, що в місті пролунало щонайменше 8 вибухів. 

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На відео з міста чутно гуркіт безпілотників, також працює ППО окупантів.

Люди бачили, як ракета влучила у порт, там виникла пожежа.

Місцеві жителі повідомляють про атаку на Новоросійський мазутний термінал та термінал Транснєфті.

У місті зникло світло.

Доповнено: До 5 години ранку у Новоросійську пролунало 28 вибухів.

У місті чути сирени пожежних машин та швидкої допомоги.

О 6 ранку місцеві жителі нарахували в Новоросійську 33 безпілотники та понад 35 вибухів.

Вибухи продовжуються, губернатор офіційно заявив про "безуспішну спробу атаки" та про збиття 10 БПЛА.

"Воєнкори" підтвердили "прильоти".

Мешканці вночі повідомляли, що порт був знеструмлений. Рух вулицею Магістральною повністю перекритий. 

Адміністрація Новоросійська заборонила мешканцям виходити з дому після нічної атаки на місто.

Заступник голови міста Олександр Яменсков повідомив людям, що вони мають сидіти вдома. Крім того,  батькам місцевих школярів починають надходити повідомлення, що дітям не потрібно сьогодні йти до навчальних закладів.

Теми: Росіявійна
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