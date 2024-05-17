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В Новороссийске дроны и ракеты атаковали порт и нефтебазу

Алена ИвашкивПятница, 17 мая 2024, 03:49
В Новороссийске дроны и ракеты атаковали порт и нефтебазу
фото иллюстративное, РосСМИ

В Новороссийске Краснодарского края России в ночь на 17 мая прогремели мощные взрывы. Под ударом порт и нефтебаза.

Источник: Astra

Детали: Жители Новороссийска утверждают, что в городе прогремело не менее 8 взрывов. 

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На видео из города слышно грохот беспилотников, также работает ПВО оккупантов.

Люди видели, как ракета попала в порт, там возник пожар.

Местные жители сообщают об атаке на Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.

В городе исчез свет.

Дополнено: К 5 часам утра в Новороссийске прозвучало 28 взрывов, в городе слышны сирены пожарных машин и скорой помощи.

В 6 утра местные жители насчитали в Новороссийске 33 беспилотника и более 35 взрывов.

Взрывы продолжаются, губернатор официально заявил о "безуспешной попытке атаки" и о сбитии 10 БПЛА.

"Военкоры" подтвердили "прилеты".

Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Движение по улице Магистральной полностью перекрыто. 

Администрация Новороссийска запретила жителям выходить из дома после ночной атаки на город.

Заместитель главы города Александр Яменсков сообщил людям, что они должны сидеть дома. Кроме того, родителям местных школьников начинают поступать сообщения, что детям не нужно сегодня идти в учебные заведения.

Темы: Росcиявойна
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