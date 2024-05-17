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На півночі Вовчанська захисники проводять зачистку і не дають ворогу закріпитись – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 травня 2024, 08:57
На півночі Вовчанська захисники проводять зачистку і не дають ворогу закріпитись – Генштаб
фото: Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення із окупантами, з них 11 – на Харківщині. Захисники  здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій  в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення і це на пів сотні більше, ніж тиждень тому. 

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На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії і здійснив 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ. Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження з нашої артилерії та БПЛА. Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 320 осіб вбитими і пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки".

 
deepstatemap 17 травня

Деталі: За минулу добу окупанти здійснили 4 ракетні та 112 авіаударів, 98 обстрілів із РСЗВ. 

ВІДЕО ДНЯ

На Куп'янському напрямку ворог вчинив 10 атак на позиції ЗСУ.

На Лиманському напрямку захисники відбили 10 атаки окупантів, зокрема і в Серебрянському лісництві на Луганщині.  

На Сіверському напрямку оборонці відбили 5 атак противника, на Краматорському – 22 атаки, на Покровському – 41 атаку, на Курахівському – 16 атак, на Времівському – 12 атак.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксовано 13 атак окупантів.

За минулу добу захисники завдали ударів по 2 пунктах управління окупантів, 2 артилерійських системах, 1 пункту управління БПЛА та 12 районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Теми: війнаГенштабХарківська область
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