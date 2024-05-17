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На севере Волчанска защитники проводят зачистку и не дают врагу закрепиться – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 17 мая 2024, 08:57
На севере Волчанска защитники проводят зачистку и не дают врагу закрепиться – Генштаб
фото: Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение с оккупантами, из них 11 - на Харьковщине. Защитники осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.

Источник: представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение и это на полсотни больше, чем неделю назад.

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На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак. Бои шли в частности в районах населенных пунктах Липцы, Старица, Волчанск. Враг продолжает испытывать огневое поражение из нашей артиллерии и БПЛА. Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.

За минувшие сутки враг потерял на этом направлении более 320 человек убитыми и ранеными, а также 43 единицы вооружения и военной техники".

 
deepstatemap 17 мая

Детали: За минувшие сутки оккупанты совершили 4 ракетных и 112 авиаударов, 98 обстрелов из РСЗО.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении враг совершил 10 атак на позиции ВСУ.

На Лиманском направлении защитники отбили 10 атак оккупантов, в том числе и в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

На Северском направлении защитники отбили 5 атак противника, на Краматорском - 22 атаки, на Покровском - 41 атаку, на Кураховском - 16 атак, на Времовском - 12 атак.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 13 атак оккупантов.

За минувшие сутки защитники нанесли удары по 2 пунктам управления оккупантов, 2 артиллерийским системам, 1 пункту управления БПЛА и 12 районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Темы: войнаГенштабХарьковская область
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