Орбан про стан Фіцо: На межі життя та смерті

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який отримав поранення у результаті замаху на нього, перебуває "на межі життя та смерті".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Орбана ефірі угорського державного радіо: "Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання і повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться на межі життя та смерті".

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Деталі: В угорський прем’єр заявив, що "молиться за Фіцо і переживає за Словаччину", адже навіть якщо Фіцо одужає, то він залишиться без роботи на кілька місяців. І це буде у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться на початку наступного місяця.

Пряма мова Орбана: "Ми стоїмо перед виборами, які вирішать не лише питання членів Європарламенту, але й разом з виборами в США можуть визначити хід війни і миру в Європі. У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

15 травня 71-річний Юрай Цинтула кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання словацького уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

Надвечір у четвер обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні розповів, що поранений Фіцо перебуває при тямі, вони мали змогу трохи поговорити.

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