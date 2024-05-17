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Орбан о состоянии Фицо: На грани жизни и смерти

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПятница, 17 мая 2024, 09:54
Орбан о состоянии Фицо: На грани жизни и смерти
Виктор Орбан. Фото из Facebook

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который получил ранения в результате покушения на него, находится "на грани жизни и смерти".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Орбана в эфире венгерского государственного радио: "Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти".

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Детали: Венгерский премьер заявил, что "молится за Фицо и переживает за Словакию", ведь даже если Фицо выздоровеет, то он останется без работы на несколько месяцев. И это будет в критический момент накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в начале следующего месяца.

Прямая речь Орбана: "Мы стоим перед выборами, которые решат не только вопрос членов Европарламента, но и вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе. В этой ситуации нам бы очень пригодился Роберт Фицо и настроенная на мир Словакия".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 мая 71-летний Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.
  • Вечером в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что раненый Фицо находится в сознании, они имели возможность немного поговорить.

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Темы: ОрбанФицо
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