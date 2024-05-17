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Президент пояснив прорив кордону на Харківщині відсутністю ППО

Роман Кравець, Євген КізіловП'ятниця, 17 травня 2024, 10:08
Президент пояснив прорив кордону на Харківщині відсутністю ППО
володимир зеленський. фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що якби в України було достатньо західних систем протиповітряної оборони, російські війська не змогли б штурмувати Харківську область.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Українська правда"

Пряма мова: "Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією…"

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Деталі: За словами Зеленського, українським воїнам було "непросто" через 8-місячну паузу в ухваленні рішень партнерами про передачу нової зброї Україні.

Що передувало: Ще у квітні Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував, що через нестачу в України ППО на фронті російська авіація підтримує послідовне і швидке просування росіян на землі.

Теми: ЗеленськийППОХарківська областьвійна
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