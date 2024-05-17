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Президент объяснил прорыв границы на Харьковщине отсутствием ПВО

Роман Кравец, Евгений КизиловПятница, 17 мая 2024, 10:08
Президент объяснил прорыв границы на Харьковщине отсутствием ПВО
владимир зеленский. фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский дал понять, что если бы у Украины было достаточно западных систем противовоздушной обороны, российские войска не смогли бы штурмовать Харьковскую область.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами, передает "Украинская правда"

Прямая речь: "Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией..."

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Детали: По словам Зеленского, украинским воинам было "непросто" из-за 8-месячной паузы в принятии решений партнерами о передаче нового оружия Украине.

Что предшествовало: Еще в апреле Институт изучения войны (ISW) проанализировал, что из-за недостатка у Украины ПВО на фронте российская авиация поддерживает последовательное и быстрое продвижение россиян на земле.

Темы: ЗеленскийПВОХарьковская областьвойна
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