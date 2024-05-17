Зеленський відповів на заборону США бити їхньою зброєю по РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що не можна забороняти Україні застосовувати західну зброю для ударів по Росії, тому що це частина захисту, а не напад.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Українська правда"

Пряма мова: "Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномаштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження".

Реклама:

Деталі: Більше того, пояснив Зеленський, ці удари будуть завдаватися по "сірій зоні", звідки російська влада повиселяла мирних мешканців. "У них на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", - зауважив президент.

Також він розповів про мету візиту до України державного секретаря США Ентоні Блінкена. За словами Зеленського, по-перше, Блінкен привіз пакет допомоги у 2 мільярди доларів, по-друге, пропозиції від США щодо гарантій безпеки. "Драфт Договору про гарантії безпеки вже є", - наголосив він.

По-третє, обговорили бачення України щодо саміту НАТО. Зеленський каже, що американці "почули наше бачення, прийняли цю інформацію і повернуться зі зворотній зв'язком".

ВІДЕО ДНЯ

Президент додав, що головне питання зараз – це системи протиповітряної оборони. "На якій стадії знаходиться діалог з тією чи іншою країною, в якої є відповідні системи? Де ми їх бачимо, де партнери їх бачать, коли це може бути і що для цього потрібно зробити?" – такі питання турбують Зеленського.

Що передувало: Нещодавно в Пентагоні вчергове заявили, що Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території.