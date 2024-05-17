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Зеленський відповів на заборону США бити їхньою зброєю по РФ

Роман Кравець, Євген КізіловП'ятниця, 17 травня 2024, 11:01
Зеленський відповів на заборону США бити їхньою зброєю по РФ
володимир зеленський. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що не можна забороняти Україні застосовувати західну зброю для ударів по Росії, тому що це частина захисту, а не напад.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Українська правда"

Пряма мова: "Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномаштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження".

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Деталі: Більше того, пояснив Зеленський, ці удари будуть завдаватися по "сірій зоні", звідки російська влада повиселяла мирних мешканців. "У них на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", - зауважив президент.

Також він розповів про мету візиту до України державного секретаря США Ентоні Блінкена. За словами Зеленського, по-перше, Блінкен привіз пакет допомоги у 2 мільярди доларів, по-друге, пропозиції від США щодо гарантій безпеки. "Драфт Договору про гарантії безпеки вже є", - наголосив він.

По-третє, обговорили бачення України щодо саміту НАТО. Зеленський каже, що американці "почули наше бачення, прийняли цю інформацію і повернуться зі зворотній зв'язком".

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Президент додав, що головне питання зараз – це системи протиповітряної оборони. "На якій стадії знаходиться діалог з тією чи іншою країною, в якої є відповідні системи? Де ми їх бачимо, де партнери їх бачать, коли це може бути і що для цього потрібно зробити?" – такі питання турбують Зеленського.

Що передувало: Нещодавно в Пентагоні вчергове заявили, що Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території.

Теми: ЗеленськийСШАзброяУкраїна
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