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Зеленский ответил на запрет США бить их оружием по РФ

Роман Кравец, Евгений КизиловПятница, 17 мая 2024, 11:01
Зеленский ответил на запрет США бить их оружием по РФ
владимир зеленский. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что нельзя запрещать Украине применять западное оружие для ударов по России, потому что это часть защиты, а не нападение.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами, передает "Украинская правда"

Прямая речь: "Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это - защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это то же самое. Это предупреждение".

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Детали: Более того, пояснил Зеленский, эти удары будут наноситься по "серой зоне", откуда российские власти выселили мирных жителей. "У них на границе гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", - отметил президент.

Также он рассказал о цели приезда в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена. По словам Зеленского, во-первых, Блинкен привез пакет помощи в 2 миллиарда долларов, во-вторых, предложения от США по гарантиям безопасности. "Драфт Договора о гарантиях безопасности уже есть", - подчеркнул он.

В-третьих, обсудили видение Украины относительно саммита НАТО. Зеленский говорит, что американцы "услышали наше видение, приняли эту информацию и вернутся с обратной связью".

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Президент добавил, что главный вопрос сейчас - это системы противовоздушной обороны. "На какой стадии находится диалог с той или иной страной, у которой есть соответствующие системы? Где мы их видим, где партнеры их видят, когда это может быть и что для этого нужно сделать?" - такие вопросы беспокоят Зеленского.

Что предшествовало: Недавно в Пентагоне в очередной раз заявили, что Украина может использовать оружие от США только в пределах своей территории.

Темы: ЗеленскийСШАоружиеУкраина
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