Президент Словаччини говорив Фіцо: Він пам'ятає момент замаху

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото з Facebook. Політик перебуває у лікарні після замаху на нього. Фіцо отримав поранення з вогнепальної зброї

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні розповів, що мав змогу поговорити з пораненим прем’єром Робертом Фіцо, і той заявив, що пам’ятає момент замаху на себе.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Denník N

Деталі: Пеллегріні відвідував Фіцо у лікарні 16 травня. Він розповів, що у прем'єра немає шоку, коли організм, захищаючись, стирає частину спогадів про подію.

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Пряма мова президента: "Прем'єр-міністр пам'ятає, що сталося. Він був здивований, як це могло статися і як швидко це було ліквідовано".

Деталі: Також, за словами Пеллегріні, Фіцо був у свідомості протягом перевезення до Банської Бистриці і сприймав абсолютно все, що відбувалося навколо нього, − надання першої допомоги, перевезення вертольотом до лікарні, роботу медбригад у відділенні невідкладної допомоги.

"Лише коли він потрапив до операційної, його занурили у сон. До того моменту він був при свідомості", – сказав президент.

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Передісторія:

Напередодні Пеллегріні розповідав, що він зміг поговорити з Фіцо лише коротко, оскільки прем'єр-міністр був втомлений і перебував під впливом ліків.

15 травня 71-річний Юрай Цинтула кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

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