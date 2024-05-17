Президент Словакии говорил с Фицо: Он помнит момент покушения

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото из Facebook. Политик находится в больнице после покушения на него. Фицо получил ранение из огнестрельного оружия

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что имел возможность поговорить с раненым премьером Робертом Фицо, и тот заявил, что помнит момент покушения на себя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Denník N

Детали: Пеллегрини посещал Фицо в больнице 16 мая. Он рассказал, что у премьера нет шока, когда организм, защищаясь, стирает часть воспоминаний о событии.

Реклама:

Прямая речь президента: "Премьер-министр помнит, что произошло. Он был удивлен, как это могло произойти и как быстро это было ликвидировано".

Детали: Также, по словам Пеллегрини, Фицо был в сознании в течение перевозки в Банскую Быстрицу и воспринимал абсолютно все, что происходило вокруг него, − оказание первой помощи, перевозку вертолетом в больницу, работу медбригад в отделении неотложной помощи.

"Только когда он попал в операционную, его погрузили в сон. До того момента он был в сознании", − сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Накануне Пеллегрини рассказывал, что он смог поговорить с Фицо лишь кратко, поскольку премьер-министр был уставший и находился под воздействием лекарств.

15 мая 71-летний Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Читайте также статью на эту тему: Пять выстрелов в премьера: какие последствия будет иметь самое громкое нападение в истории Словакии