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Президент Словакии говорил с Фицо: Он помнит момент покушения

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПятница, 17 мая 2024, 11:12
Президент Словакии говорил с Фицо: Он помнит момент покушения
Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото из Facebook. Политик находится в больнице после покушения на него. Фицо получил ранение из огнестрельного оружия

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что имел возможность поговорить с раненым премьером Робертом Фицо, и тот заявил, что помнит момент покушения на себя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Denník N

Детали: Пеллегрини посещал Фицо в больнице 16 мая. Он рассказал, что у премьера нет шока, когда организм, защищаясь, стирает часть воспоминаний о событии.

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Прямая речь президента: "Премьер-министр помнит, что произошло. Он был удивлен, как это могло произойти и как быстро это было ликвидировано".

Детали: Также, по словам Пеллегрини, Фицо был в сознании в течение перевозки в Банскую Быстрицу и воспринимал абсолютно все, что происходило вокруг него, − оказание первой помощи, перевозку вертолетом в больницу, работу медбригад в отделении неотложной помощи.

"Только когда он попал в операционную, его погрузили в сон. До того момента он был в сознании", − сказал президент.

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Темы: СловакияФицо
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