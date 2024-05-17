Зеленський щодо "перемир'я" під час Олімпіади: Звучить, як нежива історія

Президент Володимир Зеленський щодо ідеї "перемир'я" під час Олімпіади в Парижі заявив, що не дуже розуміє цю ініціативу, адже ніщо не завадить Росії, наприклад, заїхати технікою ближче, а потім "включити наступ".

Джерело: Зеленський на зустрічі із журналістами

Пряма мова: "У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас?

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Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія".