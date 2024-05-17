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Зеленский о "перемирии" во время Олимпиады: Звучит, как неживая история

Роман Кравец, Алена МазуренкоПятница, 17 мая 2024, 11:23
Зеленский о перемирии во время Олимпиады: Звучит, как неживая история
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский относительно идеи "перемирия" во время Олимпиады в Париже заявил, что не очень понимает эту инициативу, ведь ничто не помешает России, например, заехать техникой ближе, а потом "включить наступление".

Источник: Зеленский на встрече с журналистами

Прямая речь: "У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам?

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Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неживая история".

Темы: ОлимпиадаЗеленскийвойна
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