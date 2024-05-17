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Росія вдарила ракетами по Одесі: є поранені

Анастасія ПроцП'ятниця, 17 травня 2024, 15:33
Росія вдарила ракетами по Одесі: є поранені
Дим, який піднявся після вибуху в Одесі. Фото: "Суспільне.Одеса"

17 травня російські війська атакували ракетами Одесу, внаслідок чого постраждали п'ять людей. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет спалахнула пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Джерело: "Суспільне.Одеса", Кіпер, Сили оборони півдня, Повітряні силиТруханов

Деталі: О 15.14 Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку.

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Згодом кореспонденти "Суспільне.Одеса" написали про вибух в місті. О 15.19 Сили оборони півдня попередили про бойову роботу. 

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" – додав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пізніше журналісти "Суспільного" опублікували фото, на якому видно дим, що піднявся після вибуху в Одесі.

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Оновлено: О 16.59 міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок російської атаки, попередньо, постраждали три людини. Наразі вони в лікарні, їм надають допомогу.

Згодом Кіпер додав, що Росія атакувала місто ракетами. 

"В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці". 

Теми: Одесавибух
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