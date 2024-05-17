Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россия ударила ракетами по Одессе: есть раненые

Анастасия ПроцПятница, 17 мая 2024, 15:33
Россия ударила ракетами по Одессе: есть раненые
Дым, который поднялся после взрыва в Одессе. Фото: "Суспільне.Одеса"

17 мая российские войска атаковали ракетами Одессу, в результате чего пострадали пять человек. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура.

Источник: "Суспільне.Одеса", Кипер, Силы обороны юга, Воздушные силы, Труханов

Детали: В 15.14 Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Реклама:

Впоследствии корреспонденты "Суспільне.Одеса" написали о взрыве в городе. В 15.19 Силы обороны юга предупредили о боевой работе.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" - добавил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Позже журналисты "Суспільного" опубликовали фото, на котором видно дым, поднявшийся после взрыва в Одессе.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 16.59 городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате российской атаки, предварительно, пострадали три человека. Сейчас они в больнице, им оказывают помощь.

Впоследствии Кипер добавил, что Россия атаковала город ракетами.

"В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Сейчас известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте".

Темы: Одессавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Одесса
От российского удара по Одесщине погиб человек. Число пострадавших возросло до 8
В Одессе работников ТЦК привлекут к ответственности из-за конфликта в маршрутке
В Одессе люди в форме выволокли мужчину из автобуса. В ТЦК разбираются
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: