Россия ударила ракетами по Одессе: есть раненые

Дым, который поднялся после взрыва в Одессе. Фото: "Суспільне.Одеса"

17 мая российские войска атаковали ракетами Одессу, в результате чего пострадали пять человек. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура.

Источник: "Суспільне.Одеса", Кипер, Силы обороны юга, Воздушные силы, Труханов

Детали: В 15.14 Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Реклама:

Впоследствии корреспонденты "Суспільне.Одеса" написали о взрыве в городе. В 15.19 Силы обороны юга предупредили о боевой работе.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" - добавил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Позже журналисты "Суспільного" опубликовали фото, на котором видно дым, поднявшийся после взрыва в Одессе.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 16.59 городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате российской атаки, предварительно, пострадали три человека. Сейчас они в больнице, им оказывают помощь.

Впоследствии Кипер добавил, что Россия атаковала город ракетами.

"В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Сейчас известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте".