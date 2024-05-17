Росіяни знову обстрілюють Харків: виникли пожежі, є загиблі та більше десятка постраждалих

Російські окупаційні війська вдень 17 травня завдають ударів по українському Харкову.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Обережно: окупанти завдають удари по Харкову!"

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Деталі: За даними мера, "прильотів" було кілька, на місцях влучань виникли пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено: За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

Станом на 15.50 було відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки.

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Станом на 16.30 місцева влада повідомила про двох загиблих та тринадцять поранених.

Серед 13 поранених, 4 - у важкому стані, зазначає Синєгубов.