Россияне снова обстреливают Харьков: есть погибшие и более десятка пострадавших

Российские оккупационные войска днем 17 мая наносят удары по украинскому Харькову.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!"

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Детали: По данным мэра, "прилетов" было несколько, на местах попаданий возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено: По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.

По состоянию на 15.50 известно о пяти пострадавших, это гражданские мужчины.

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По состоянию на 16.30 местные власти сообщили о двух погибших и тринадцати раненых.

Среди 13 раненых, 4 - в тяжелом состоянии, отмечает Синегубов.