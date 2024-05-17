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Россияне снова обстреливают Харьков: есть погибшие и более десятка пострадавших

Валентина РоманенкоПятница, 17 мая 2024, 16:42
Россияне снова обстреливают Харьков: есть погибшие и более десятка пострадавших
иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

Российские оккупационные войска днем 17 мая наносят удары по украинскому Харькову.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!"

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Детали: По данным мэра, "прилетов" было несколько, на местах попаданий возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено: По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.

По состоянию на 15.50 известно о пяти пострадавших, это гражданские мужчины.

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По состоянию на 16.30 местные власти сообщили о двух погибших и тринадцати раненых.

Среди 13 раненых, 4 - в тяжелом состоянии, отмечает Синегубов.

Темы: Харьковвойна
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