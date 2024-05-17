З тимчасово окупованих територій повернули ще 4 дітей

Україна повернула на підконтрольну Україні територію трьох братів та сестру, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі – від двох до дванадцяти років".

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Деталі: За словами очільника Херсонської ОВА, наразі діти у безпеці на підконтрольній Україні території. З ними працюють медики та психологи. Також Прокудін подякував Save Ukraine за роботу. Каже, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 88 дітей із Херсонської області.