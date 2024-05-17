Сійярто заявив, що ветував у Раді Європи "формулу миру" Зеленського 

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що наклав вето на рішення Ради Європи визнати та підтримати лише один мирний план для України – "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Сійярто на своїй сторінці у Facebook

Деталі: Угорський міністр нарікає на відсутність Росії в Раді Європи, зазначаючи, що РЄ могла б стати "чудовою платформою для розбудови миру, але після виключення росіян ця можливість була втрачена".

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"Замість передачі зброї та фантазій про ядерну війну нам потрібні реальні мирні переговори. А справжні мирні переговори можуть відбутися лише тоді, коли за столом переговорів будуть усі воюючі сторони", – заявив Сійярто.

Він розповів, що РЄ також хотіла прийняти сьогодні резолюцію, в якій вона хотіла визнати тільки мирний план президента Зеленського, який слід розглянути і підтримати.

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"Для нас це неприйнятно. Інші також розробили мирні плани, які не гірші за мирний план президента України.

Я просив, щоб інші мирні плани були включені в резолюцію Ради Європи. Це було відхилено більшістю. Тому я наклав вето, і це не стало рішенням Ради", – пояснив Сійярто.

Нагадаємо: 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку відбудеться Глобальний саміт миру. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Росію на саміт миру не запрошували, тому що вона сама заявляла про небажання брати участь – але у Швейцарії дуже хотіли б запустити процес, який би залучав Росію.

Свою участь підтвердили пів сотні країн і організацій.