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Сийярто заявил, что ветировал в Совете Европы "формулу мира" Зеленского

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 17 мая 2024, 16:52
Сийярто заявил, что ветировал в Совете Европы формулу мира Зеленского
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что наложил вето на решение Совета Европы признать и поддержать только один мирный план для Украины - "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сийярто на своей странице в Facebook

Детали: Венгерский министр сетует на отсутствие России в Совете Европы, отмечая, что СЕ могла бы стать "прекрасной платформой для развития мира, но после исключения россиян эта возможность была потеряна".

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"Вместо передачи оружия и фантазий о ядерной войне нам нужны реальные мирные переговоры. А настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда за столом переговоров будут все воюющие стороны", – заявил Сийярто.

Он рассказал, что СЕ также хотела принять сегодня резолюцию, в которой она хотела признать, что рассматривать и поддерживать следует только мирный план президента Зеленского.

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"Для нас это неприемлемо. Другие также разработали мирные планы, которые не хуже мирного плана президента Украины.

Я просил, чтобы другие мирные планы были включены в резолюцию Совета Европы. Это было отклонено большинством. Поэтому я наложил вето, и это не стало решением Совета", – пояснил Сийярто.

Напомним: 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоится Глобальный саммит мира. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.

Россию на саммит мира не приглашали – такова позиция Украины. Россия и сама заявляла о нежелании участвовать – но в Швейцарии очень хотели бы запустить процесс, который бы привлекал Россию.

Свое участие в саммите в Швейцарии подтвердили полсотни стран и организаций.

Темы: Венгрия
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