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Армія РФ скинула на Куп'янськ-Вузловий три авіабомби, поранено жінку

Анастасія ПроцП'ятниця, 17 травня 2024, 17:48
Армія РФ скинула на Куп'янськ-Вузловий три авіабомби, поранено жінку
Фото: Національна поліція

Вдень 17 травня російські військові скинули три авіабомби на селище Купʼянск-Вузловий, внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка.

Джерело: МВС, Харківська обласна прокуратура 

 
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Дослівно ХОП: "За даними слідства, 17 травня орієнтовно о 12:35 окупанти завдали авіаудари по селищу Купʼянск-Вузловий. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі. Отримала поранення 74-річна жінка".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Попередньо, Росія атакувала населений пункт трьома авіабомбами. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

 
фото: національна поліція

Зазначається, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.


Теми: Харківська область
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