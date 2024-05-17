Армія РФ скинула на Куп'янськ-Вузловий три авіабомби, поранено жінку
Вдень 17 травня російські військові скинули три авіабомби на селище Купʼянск-Вузловий, внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка.
Джерело: МВС, Харківська обласна прокуратура
Дослівно ХОП: "За даними слідства, 17 травня орієнтовно о 12:35 окупанти завдали авіаудари по селищу Купʼянск-Вузловий. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі. Отримала поранення 74-річна жінка".
Деталі: Попередньо, Росія атакувала населений пункт трьома авіабомбами. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Зазначається, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.